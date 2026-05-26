Beauregard flottant Frac Bretagne Rennes
Beauregard flottant Frac Bretagne Rennes vendredi 19 juin 2026.
Beauregard flottant Frac Bretagne Rennes 19 juin 2026 – 10 mars 2027 Ille-et-Vilaine
Accessible 7j/7, 24h/24. Gratuit
Beauregard flottant est la galerie à ciel ouvert du Frac Bretagne. Elle présente des séries de drapeaux créés par des artistes, qui invitent, au gré du vent, à une déambulation artistique.
Beauregard flottant est la galerie à ciel ouvert du Frac Bretagne.
Elle présente des séries de drapeaux créés par des artistes, qui invitent, au gré du vent, à une déambulation artistique.
Cet ensemble d’œuvres pavoise le quartier de Beauregard, selon un parcours considéré désormais comme un espace sensible et poétique, un voisinage où flotte l’art.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-19T00:00:00.000+02:00
Fin : 2027-03-10T23:59:00.000+01:00
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Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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