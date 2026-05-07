Le club des poètes anonymes : pique-nique poétique Bibliothèque Bellangerais Rennes
Le club des poètes anonymes : pique-nique poétique Bibliothèque Bellangerais Rennes jeudi 18 juin 2026.
Le club des poètes anonymes : pique-nique poétique Bibliothèque Bellangerais Rennes Jeudi 18 juin, 12h00 Ille-et-Vilaine
Lectures
La bibliothèque vous invite à un pique-nique poétique. Au programme : présentation de recueils et lectures à voix haute de poèmes, les vôtres et/ou ceux d’auteurs et autrices de votre choix.
Public adulte
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-18T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-18T14:00:00.000+02:00
1
Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Pochettes [Vinyles] Surprises rencontre Parlons Ciné Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes 7 mai 2026
- Pochettes [Vinyles] Surprises rencontre Parlons Ciné Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes 7 mai 2026
- Pochettes [Vinyles] Surprises rencontre Parlons Ciné, Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage, Rennes 7 mai 2026
- Les visites de l’Antipode, Antipode, Rennes 7 mai 2026
- Concert de l’OSUR Le Diapason – Université de Rennes Rennes 7 mai 2026