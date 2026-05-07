Le club des poètes anonymes : pique-nique poétique Bibliothèque Bellangerais Rennes Jeudi 18 juin, 12h00 Ille-et-Vilaine

Lectures

La bibliothèque vous invite à un pique-nique poétique. Au programme : présentation de recueils et lectures à voix haute de poèmes, les vôtres et/ou ceux d’auteurs et autrices de votre choix.

Public adulte

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-18T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-18T14:00:00.000+02:00

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Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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