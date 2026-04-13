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Soutenance de thèse de Madame Pauline MILLE, Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques, Rennes

Soutenance de thèse de Madame Pauline MILLE, Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques, Rennes

Soutenance de thèse de Madame Pauline MILLE, Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques, Rennes jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Université de Rennes - Faculté des Sciences Economiques

Adresse : 7 place Hoche 35065 Rennes Cedex

Ville : 35706 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Tarif : Salle des actes, Faculté des Sciences économiques

Soutenance de thèse de Madame Pauline MILLE Jeudi 18 juin, 14h00 Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques Ille-et-Vilaine

Salle des actes, Faculté des Sciences économiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T14:00:00+02:00 – 2026-06-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-18T14:00:00+02:00 – 2026-06-18T16:00:00+02:00

Madame Pauline MILLE – Pôle Politiques Publiques, Vote et Démocratie du CREM

Thème de recherche : « Democratic Institutions and Reforms at the Local Level: Electoral and Political Outcome »

Sous la direction de Benoît LE MAUX, CREM, Université de Rennes et Sonia PATY, GATE et Université de Lyon 2

Composition du jury :

  • David Stadelmann, Professeur des Universités, Université de Bayreuth – Bayreuth – Allemagne
  • Étienne Farvaque, Professeur des Universités, Université de Lille – Lille – France
  • Sophie Larribeau, Professeure des Universités, Université de Rennes – Rennes – France
  • Benoît Le Maux, Maître de conférences HDR, Université de Rennes – Rennes – France
  • Sonia Paty, Professeure des Universités, Université Lumière Lyon 2 – Lyon – France
  • Marc Sangnier, Professeur des Universités, Aix-Marseille Université – Aix en Provence – France

La soutenance est ouverte au public.

Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35065 Rennes Cedex Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
« Democratic Institutions and Reforms at the Local Level: Electoral and Political Outcome » soutenance thèse

CREM – LG

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