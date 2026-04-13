Soutenance de thèse de Madame Pauline MILLE, Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques, Rennes
Soutenance de thèse de Madame Pauline MILLE, Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques, Rennes jeudi 18 juin 2026.
Soutenance de thèse de Madame Pauline MILLE Jeudi 18 juin, 14h00 Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques Ille-et-Vilaine
Salle des actes, Faculté des Sciences économiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T14:00:00+02:00 – 2026-06-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-18T14:00:00+02:00 – 2026-06-18T16:00:00+02:00
Madame Pauline MILLE – Pôle Politiques Publiques, Vote et Démocratie du CREM
Thème de recherche : « Democratic Institutions and Reforms at the Local Level: Electoral and Political Outcome »
Sous la direction de Benoît LE MAUX, CREM, Université de Rennes et Sonia PATY, GATE et Université de Lyon 2
Composition du jury :
- David Stadelmann, Professeur des Universités, Université de Bayreuth – Bayreuth – Allemagne
- Étienne Farvaque, Professeur des Universités, Université de Lille – Lille – France
- Sophie Larribeau, Professeure des Universités, Université de Rennes – Rennes – France
- Benoît Le Maux, Maître de conférences HDR, Université de Rennes – Rennes – France
- Sonia Paty, Professeure des Universités, Université Lumière Lyon 2 – Lyon – France
- Marc Sangnier, Professeur des Universités, Aix-Marseille Université – Aix en Provence – France
La soutenance est ouverte au public.
Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35065 Rennes Cedex Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
« Democratic Institutions and Reforms at the Local Level: Electoral and Political Outcome » soutenance thèse
CREM – LG
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