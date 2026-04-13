Soutenance de thèse de Madame Pauline MILLE, Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques, Rennes

Soutenance de thèse de Madame Pauline MILLE Jeudi 18 juin, 14h00 Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques Ille-et-Vilaine

Salle des actes, Faculté des Sciences économiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T14:00:00+02:00 – 2026-06-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T14:00:00+02:00 – 2026-06-18T16:00:00+02:00

Madame Pauline MILLE – Pôle Politiques Publiques, Vote et Démocratie du CREM

Thème de recherche : « Democratic Institutions and Reforms at the Local Level: Electoral and Political Outcome »

Sous la direction de Benoît LE MAUX, CREM, Université de Rennes et Sonia PATY, GATE et Université de Lyon 2

Composition du jury :

David Stadelmann, Professeur des Universités, Université de Bayreuth – Bayreuth – Allemagne

Étienne Farvaque, Professeur des Universités, Université de Lille – Lille – France

Sophie Larribeau, Professeure des Universités, Université de Rennes – Rennes – France

Benoît Le Maux, Maître de conférences HDR, Université de Rennes – Rennes – France

Sonia Paty, Professeure des Universités, Université Lumière Lyon 2 – Lyon – France

Marc Sangnier, Professeur des Universités, Aix-Marseille Université – Aix en Provence – France

La soutenance est ouverte au public.

Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35065 Rennes Cedex Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

« Democratic Institutions and Reforms at the Local Level: Electoral and Political Outcome » soutenance thèse

CREM – LG