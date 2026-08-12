Beauté au cœur des femmes route des Anses Port-des-Barques

Informations pratiques

Port-des-Barques

Beauté au cœur des femmes

route des Anses Complexe sportif de la Garenne Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

L’association Run to Give organise un week-end dédié à la beauté, au bien-être et au partage !

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route des Anses Complexe sportif de la Garenne Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01 mairie@ville-portdesbarques.fr

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English : Beauty in Women’s Hearts

The Run to Give association is organising a weekend dedicated to beauty, well-being and sharing !

L’événement Beauté au cœur des femmes Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan