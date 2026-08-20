BEAUTE(S), Musée d’art Roger-Quillot, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

BEAUTE(S) 19 et 20 septembre Musée d’art Roger-Quillot Puy-de-Dôme

Entrée gratuite. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition Internationale de la Biennale textile.

Intitulée « Beauté(s) », cette édition propose une réflexion ouverte et plurielle autour de la notion de beauté, envisagée dans la diversité des cultures, des regards et des formes artistiques : Beauté invisible, beauté en mouvement et sublime beauté.

L’exposition internationale, cœur de la Biennale, se tiendra au musée d’art Roger-Quilliot (MARQ) à Clermont-Ferrand. Elle réunira des œuvres textiles contemporaines et patrimoniales provenant des cinq continents, en écho aux collections du MARQ et du Musée d’ethnographie de Genève (MEG).

Musée d’art Roger-Quillot Place Louis Deteix, 63100 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63100 Montferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0443762525 https://www.clermontmetropole.eu/bouger-se-divertir/le-dynamisme-culturel/les-musees-de-clermont-auvergne-metropole/marq-musee-dart-roger-quilliot La fondation du couvent des Ursulines peut être fixée à l’année 1616. En 1623, le père Récollet fut chargé de faire un plan pour la construction d’un couvent comprenant dortoir, réfectoire, cuisine, lessivière, église, cloître… L’escalier et le cloître doivent remonter à cette première construction. Les peintures sur bois du plafond de la chapelle sont datées de 1656. De 1700 à 1704, l’architecte Jareton agrandit et restaura les bâtiments. A la Révolution, le couvent est vendu comme bien national. £Le plafond qui surmonte la nef rectangulaire de la chapelle est en forme de caisson, formé de six cents panneaux rectangulaires, chacun étant peint d’un décor le plus souvent floral (bouquets, guirlandes, rosaces, guirlandes…). Certains de ces panneaux présentent des paysages. Dans le petit cloître formé d’une rangée d’arcades ouvrant sur les jardins, la voûte de la première travée conserve des traces de peintures représentant des anges évoluant sur un fond de nuages. Des motifs peints ont également été retrouvés sur la face intérieure des piles, à chaque séparation de travée. Ce sont des inscriptions dans un cadre de feuillages et de fleurs que termine, à la partie supérieure, une fleur de lys. Tramway : ligne A – arrêt musée d’art Roger-Quilliot. Bus : lignes 20 et 21 – arrêt musée d’art Roger-Quilliot. Station C vélo devant le musée.

Exposition Internationale de la Biennale textile.

© Lamarck, Clermont Auvergne Métropole