Beaux Lieux 2026 Loches
Beaux Lieux 2026 Loches jeudi 9 juillet 2026.
Loches
Beaux Lieux 2026
Allée du Maquis Cesario Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-07-09
L’exposition Beaux lieux créée en 2015, propose un parcours artistique entre nature et patrimoine d’exception, pour une découverte de l’art à la fois ludique et inspirante.
L’exposition Beaux lieux créée en 2015, propose un parcours artistique entre nature et patrimoine d’exception, pour une découverte de l’art à la fois ludique et inspirante.
Beaux Lieux en collaboration avec le collectif MAPPES est lauréat du CRI, intégrant ainsi le catalogue de Bourges 2028, Capitale Européenne de la Culture. .
Allée du Maquis Cesario Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 81 65 43 75 association.b2x@gmail.com
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English :
The Beaux lieux exhibition, created in 2015, offers an artistic journey between nature and exceptional heritage, for a discovery of art that’s both playful and inspiring.
L’événement Beaux Lieux 2026 Loches a été mis à jour le 2026-06-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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