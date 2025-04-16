Loches

Beaux Lieux 2026

Allée du Maquis Cesario Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-07-09

L’exposition Beaux lieux créée en 2015, propose un parcours artistique entre nature et patrimoine d’exception, pour une découverte de l’art à la fois ludique et inspirante.

L’exposition Beaux lieux créée en 2015, propose un parcours artistique entre nature et patrimoine d’exception, pour une découverte de l’art à la fois ludique et inspirante.

Beaux Lieux en collaboration avec le collectif MAPPES est lauréat du CRI, intégrant ainsi le catalogue de Bourges 2028, Capitale Européenne de la Culture. .

Allée du Maquis Cesario Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 81 65 43 75 association.b2x@gmail.com

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English :

The Beaux lieux exhibition, created in 2015, offers an artistic journey between nature and exceptional heritage, for a discovery of art that’s both playful and inspiring.

L’événement Beaux Lieux 2026 Loches a été mis à jour le 2026-06-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire