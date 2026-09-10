« BEAUX REGARDS » Une enquête absurde et participative d’Alexia Rincé autour d’une école et de ses secrets, Espace 126, Saint-Herblain

Informations pratiques

« BEAUX REGARDS » Une enquête absurde et participative d’Alexia Rincé autour d’une école et de ses secrets Vendredi 18 septembre, 17h00 Espace 126 Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

« BEAUX REGARDS » Une enquête absurde et participative d’Alexia Rincé autour d’une école et de ses secrets

DU 18 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

Espace 126 – boulevard François Mitterrand

Accès libre selon les horaires d’ouverture du CSC – tout public

>> vendredi 18 septembre à 17h : présentation par l’artiste et gouter

Pourquoi l’école Beauregard s’appelle-t-elle ainsi ? Pendant un an, l’artiste et urbaniste Alexia Rincé a mené l’enquête pour l’Agence des Mémoires Cachées. Archives, témoignages, indices récoltés auprès des élèves, des enseignants, des habitants… Le dossier est épais. La réponse, elle, reste introuvable.

Une restitution d’enquête ludique et familiale durant laquelle c’est vous le comité d’experts. Et ce sera à vous de trancher !

Espace 126 126 boulevard françois mitterrand, 44800 saint-herblain Saint-Herblain 44800 Bourg Centre Loire-Atlantique Pays de la Loire

« BEAUX REGARDS » Une enquête absurde et participative d’Alexia Rincé autour d’une école et de ses secrets

©Alexia Rincé