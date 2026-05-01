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Bébé bouquine Médiathèque Parthenay Parthenay

Bébé bouquine Médiathèque Parthenay Parthenay

Bébé bouquine Médiathèque Parthenay Parthenay samedi 30 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Parthenay

Adresse : 6 Place Georges Picard

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:15:00

Tarif : Gratuit

Parthenay

Bébé bouquine

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:15:00
fin : 2026-05-30 11:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Dernier rendez-vous de l’année pour les petites oreilles. On se retrouve autour de lectures interactives de livres adaptés aux tout-petits, des comptines et des jeux de doigts pour éveiller leurs sens et stimuler leur développement. 

Public 0-3 ans et leurs accompagnateurs

Sur réservation   .

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42  mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Bébé bouquine

L’événement Bébé bouquine Parthenay a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Parthenay Gâtine

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