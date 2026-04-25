Action prévention solaire Parc des sports l’Enjeu Parthenay

Parthenay

Action prévention solaire

Parc des sports l’Enjeu 1 Rue du Petit Sanitat Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 13:30:00

fin : 2026-05-06 18:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Le soleil revient… êtes-vous prêts à bien vous protéger ?

Big Up Santé, en partenariat avec La Ligue contre le cancer, organise une action de prévention solaire pour vous transmettre les bons réflexes !

Protéger sa peau, c’est essentiel… et ça s’apprend en s’amusant.

Au programme jeux pour petits et grands avec des lots à gagner, conseils de professionnels de santé, supports d’information pour adopter les bons réflexes…

Ouvert à tous. .

Parc des sports l’Enjeu 1 Rue du Petit Sanitat Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Action prévention solaire

L’événement Action prévention solaire Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine