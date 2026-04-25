Action prévention solaire Parc des sports l’Enjeu Parthenay
Action prévention solaire Parc des sports l’Enjeu Parthenay mercredi 6 mai 2026.
Parthenay
Action prévention solaire
Parc des sports l’Enjeu 1 Rue du Petit Sanitat Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 13:30:00
fin : 2026-05-06 18:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Le soleil revient… êtes-vous prêts à bien vous protéger ?
Big Up Santé, en partenariat avec La Ligue contre le cancer, organise une action de prévention solaire pour vous transmettre les bons réflexes !
Protéger sa peau, c’est essentiel… et ça s’apprend en s’amusant.
Au programme jeux pour petits et grands avec des lots à gagner, conseils de professionnels de santé, supports d’information pour adopter les bons réflexes…
Ouvert à tous. .
Parc des sports l’Enjeu 1 Rue du Petit Sanitat Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Action prévention solaire
L’événement Action prévention solaire Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine
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