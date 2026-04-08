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Ma famille et moi prenons le temps Pôle enfance Maurice-Caillon Parthenay

Ma famille et moi prenons le temps Pôle enfance Maurice-Caillon Parthenay

Ma famille et moi prenons le temps Pôle enfance Maurice-Caillon Parthenay mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Pôle enfance Maurice-Caillon

Adresse : 22 Rue des Tulipes

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : Gratuit

Parthenay

Ma famille et moi prenons le temps

Pôle enfance Maurice-Caillon 22 Rue des Tulipes Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:30:00
fin : 2026-05-06

Date(s) :
2026-05-06

Dans le cadre de la série d’ateliers parents-enfants Ma famille et moi, et si on se racontait ? , organisée par le lieu ressource parentalité de la Communauté de communes Parthenay-Gâtine.

Atelier dirigé par Orélie, référente parentalité.

Informations partiques

gratuit,
sans limite d’âge,

Sur inscription   .

Pôle enfance Maurice-Caillon 22 Rue des Tulipes Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 00 61 01  parentalite@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Ma famille et moi prenons le temps

L’événement Ma famille et moi prenons le temps Parthenay a été mis à jour le 2026-04-08 par CC Parthenay Gâtine

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