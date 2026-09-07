Bébé-lecteurs, L’Archipel, Fouesnant
samedi 3 octobre 2026 · L'Archipel · Fouesnant
Informations pratiques
Bébé-lecteurs Samedi 3 octobre, 09h30, 10h30 L’Archipel Finistère
Jauge de 8 enfants, accompagnés chacun d’un adulte – De 0 à 3 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T10:15:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00
de 0 à 3 ans I Animé par Bérengère Lebrun (Liliroulotte)
Des aventures et histoires aux personnages joyeux, doux, sensibles, farfelus… mais jamais ennuyeux !
L’Archipel 1, rue des îles – 29170 Fouesnant-les Glénan Fouesnant 29170 Finistère Bretagne 02 98 51 14 14 https://archipel.ville-fouesnant.fr/mediatheque/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 51 14 14 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr »}] Parking
Rampe d’accès pour les PMR
Biblis en folie 2026
©AgenceR
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