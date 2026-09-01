Les journées du patrimoine à Fouesnant-les Glénan visite du phare de Penfret Office de tourisme de Fouesnant Fouesnant

Informations pratiques

Fouesnant

Les journées du patrimoine à Fouesnant-les Glénan visite du phare de Penfret

Office de tourisme de Fouesnant 4 Espace Kerneveleck Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2062-09-20 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2062-09-20

Les 19 et 20 septembre 2026, auront lieu les journées européennes du patrimoine à Penfret, île de l’archipel des Glénan.

Venez passer une journée en compagnie du centre nautique Les Glénans entre visites du site et rencontre avec des stands associatifs. Evénement gratuit.

Au programme

Visite du Phare et du Fort de Penfret.

Organisé par l’association Plein phare sur Penfret.

Visite commentée de l’île et du Sémaphore. ‘

Vivre à Penfret histoires d’hier et d’aujourd’hui’.

Organisé par l’école de voile Les Glénans.

Animation ornithologique. Organisée par Bretagne Vivante.

Projections audiovisuelles. Organisées par Les Glénans.

Stands associatifs école de voile Les Glénans, Bretagne Vivante, Plein phare sur Penfret, SNSM.

L’accueil, les stands associatifs, les projections audiovisuelles, les sentiers de Penfret sont en accès libre.

Pas de restauration proposée sur place. Tables de pique-nique disponibles.

Visites guidées et animations

Inscription aux visites à votre arrivée sur Penfret à l’Accueil, situé à la “Maison des gardiens”.

– Visites du phare toutes les 20 minutes et visite guidée du fort en petits groupes au fils de l’eau. Départ Phare de Penfret

– Visites guidées Vivre à Penfret histoires d’hier et d’aujourd’hui”.

Départ Maison des gardiens.

Samedi 10h30, 14h00.

Dimanche 10h30

– Animations ornithologiques toutes les 30 minutes.

Départ Maison des gardiens

Pour se rendre sur place, se renseigner auprès des compagnies de transports de passagers. Dont la compagnie Sailcoop. Réservation sur place à l’Office de tourisme de Fouesnant ou en ligne. .

Office de tourisme de Fouesnant 4 Espace Kerneveleck Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 9 70 26 43 30

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English :

L’événement Les journées du patrimoine à Fouesnant-les Glénan visite du phare de Penfret Fouesnant a été mis à jour le 2026-08-24 par OT FOUESNANT LES GLENAN