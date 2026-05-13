Savenay

Bébés bouquineurs

Rue du Parc des Sports Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 10:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Une approche vivante où l’enfant explore le monde sonore par la voix et le corps, la manipulation d’instruments de musique et les jeux d’écoute. Avec La Valise Pouet Pouet.

Pour les 0-3ans, sur inscription. .

Rue du Parc des Sports Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 10 77 50 mediatheque.savenay@estuaire-sillon.fr

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English :

L’événement Bébés bouquineurs Savenay a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay