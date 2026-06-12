Savenay

Fête de la musique

Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Place à la musique !

Vendredi 19 juin, la Fête de la Musique fera de nouveau vibrer le cœur de ville de Savenay.

Théâtre de verdure, place des Halles, esplanade du Couvent des Cordeliers trois lieux, trois ambiances, de la musique… jusqu’au bout de la soirée. .

Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 58 39 39 mairie@ville-savenay.fr

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English :

L’événement Fête de la musique Savenay a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay