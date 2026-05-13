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Histoires à croquer musicales Rue du Parc des Sports Savenay

Histoires à croquer musicales Rue du Parc des Sports Savenay mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Rue du Parc des Sports

Adresse : Médiathèque

Ville : 44260 Savenay

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Savenay

Histoires à croquer musicales

Rue du Parc des Sports Médiathèque Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 16:30:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Une sélection d’histoires mises en voix par les bibliothécaires et accompagnées en musique par des élèves de l’école de musique La Boîte à Musique .
Tout public.   .

Rue du Parc des Sports Médiathèque Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 10 77 50  mediatheque.savenay@estuaire-sillon.fr

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English :

L’événement Histoires à croquer musicales Savenay a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay

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