Histoires à croquer musicales Rue du Parc des Sports Savenay
Histoires à croquer musicales Rue du Parc des Sports Savenay mercredi 17 juin 2026.
Savenay
Histoires à croquer musicales
Rue du Parc des Sports Médiathèque Savenay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 16:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Une sélection d’histoires mises en voix par les bibliothécaires et accompagnées en musique par des élèves de l’école de musique La Boîte à Musique .
Tout public. .
Rue du Parc des Sports Médiathèque Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 10 77 50 mediatheque.savenay@estuaire-sillon.fr
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English :
L’événement Histoires à croquer musicales Savenay a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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