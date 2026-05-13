Savenay

Robinson Crusoé

37 Rue Saint-Michel Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:00:00

fin : 2026-06-18 22:30:00

Date(s) :

2026-06-18

Angers Nantes Opéra et l’Opéra de Rennes s’associent pour proposer gratuitement un opéra sur écrans.

On peut faire confiance au metteur en scène, Laurent Pelly, familier de l’univers de Jacques Offenbach, pour prendre à contre-pied la légende de Robinson Crusoé. Le compositeur avait voulu se moquer de l’exotisme et du goût immodéré des Britanniques pour le colonialisme. Ses questions trouvent leur écho à notre époque où nous sentons nous seuls sinon au milieu des autres ? Où et qui sont les pirates et les sauvages d’aujourd’hui ? Une vrai partie de plaisir, mais non sans bouffées de tendresse et de nostalgie, portée par la plume toujours alerte d’un Offenbach prompt à se déchaîner.

Tout public, en français surtitré, sur inscription. .

37 Rue Saint-Michel Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 58 72 74 culture@ville-savenay.fr

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English :

L’événement Robinson Crusoé Savenay a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay