Bébés lecteurs AssMat’ Médiathèque l’Atelier Plouescat

Informations pratiques

Plouescat

Bébés lecteurs AssMat’

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 10:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Séance réservée aux assistantes maternelles. .

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81

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English :

L’événement Bébés lecteurs AssMat’ Plouescat a été mis à jour le 2026-08-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX