AGENDA · Plouescat
Bébés lecteurs AssMat’ Médiathèque l’Atelier Plouescat
vendredi 25 septembre 2026 · Médiathèque l'Atelier · Plouescat
Informations pratiques
Plouescat
Bébés lecteurs AssMat’
Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 10:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Séance réservée aux assistantes maternelles. .
Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81
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English :
L’événement Bébés lecteurs AssMat’ Plouescat a été mis à jour le 2026-08-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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