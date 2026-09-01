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AGENDA · Plouescat

Bébés lecteurs AssMat’ Médiathèque l’Atelier Plouescat

vendredi 25 septembre 2026 · Médiathèque l'Atelier · Plouescat

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque l'Atelier
Adresse
14 Place du Dauphin
Ville
29430 Plouescat
Département
Finistère
Tarif

Plouescat

Bébés lecteurs AssMat’

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 10:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Séance réservée aux assistantes maternelles.   .

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81 

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English :

L’événement Bébés lecteurs AssMat’ Plouescat a été mis à jour le 2026-08-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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