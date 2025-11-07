Bébés Lecteurs Médiatheque Bresse Haute Seille site de Bletterans Bletterans
Bébés Lecteurs Médiatheque Bresse Haute Seille site de Bletterans Bletterans jeudi 21 mai 2026.
Bébés Lecteurs
Médiatheque Bresse Haute Seille site de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans Jura
Gratuit
Début : 2026-05-21 09:15:00
fin : 2026-05-21 10:00:00
2026-05-21
Pour le tout-petit de la naissance à 3 ans, accompagné de son assistant(e) maternel(le), de ses parents, grands-parents. Autour du livre, un moment d’échange, de rencontre et de câlins.
Le petit enfant reçoit des sons, des mots et des histoires à écouter, à babiller puis à parler.
Gratuit sur réservation au 03 84 44 46 80 ou petiteenfance@bressehauteseille.fr dès la naissance .
Médiatheque Bresse Haute Seille site de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 46 80 petiteenfance@bressehauteseille.fr
