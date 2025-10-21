DON DU SANG Salle des Fêtes Bletterans

DON DU SANG

Salle des Fêtes 1 Rue Louis le Grand Bletterans Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-05-21 16:00:00

fin : 2026-05-21 19:30:00

2026-05-21

Collecte de sang total organisée par l’EFS

– Être âgé(e) de 18 ans à 70 ans révolus

– Apporter sa carte d’identité

– Collation fournie .

Salle des Fêtes 1 Rue Louis le Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 55 83 99 jacques.renaud2@wanadoo.fr

English : DON DU SANG

