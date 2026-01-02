Bébés lecteurs Clohars-Carnoët
Bébés lecteurs
Médiathèque Clohars-Carnoët Finistère
Début : 2026-03-18 10:30:00
fin : 2026-03-18 11:15:00
2026-03-18
La Médiathèque Robert Badinter propose des séances de découverte et d’éveil à la lecture pour les 0-3 ans accompagné·e·s.
Dans la convivialité, les tout-petits manipulent les livres, écoutent des histoires, des comptines, des chansons…
Ces rendez-vous gratuit favorisent également des temps d’échange pour les accompagnant·es autour du tout-petit et du livre.
Entrée libre et gratuite, sans inscription. .
Médiathèque Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53
