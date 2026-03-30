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Bébés lecteurs Cognac-la-Forêt

Bébés lecteurs Cognac-la-Forêt

Bébés lecteurs Cognac-la-Forêt lundi 20 avril 2026.

Adresse : Médiathèque

Ville : 87310 Cognac-la-Forêt

Département : Haute-Vienne

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Tarif : Gratuit

Bébés lecteurs

Médiathèque Cognac-la-Forêt Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-20

Date(s) :
2026-04-20

Venez favoriser l’éveil aux livres des tous petits lors d’un moment de lectures, de mises en scène d’histoires et de comptines.   .

Médiathèque Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 19 23  mediatheques@ouestlimousin.com

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English : Bébés lecteurs

L’événement Bébés lecteurs Cognac-la-Forêt a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Ouest Limousin