Bébés lecteurs

Médiathèque Cognac-la-Forêt Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Venez favoriser l’éveil aux livres des tous petits lors d’un moment de lectures, de mises en scène d’histoires et de comptines. .

Médiathèque Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 19 23 mediatheques@ouestlimousin.com

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English : Bébés lecteurs

L’événement Bébés lecteurs Cognac-la-Forêt a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Ouest Limousin