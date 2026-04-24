L’été en famille avec Ouest Limousin Tourisme Atelier jeux géants en bois Plan d’eau Cognac-la-Forêt
L’été en famille avec Ouest Limousin Tourisme Atelier jeux géants en bois Plan d’eau Cognac-la-Forêt jeudi 23 juillet 2026.
Cognac-la-Forêt
L’été en famille avec Ouest Limousin Tourisme Atelier jeux géants en bois
Plan d’eau 7 Allée Sauty de Chalon Cognac-la-Forêt Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-08-13 18:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-13
Cet été, au bord de l’eau, venez profiter d’un atelier jeux géants en bois avec La Roulotte. Faites plaisir à vos enfants et partagez de bons moments en famille ! .
Plan d’eau 7 Allée Sauty de Chalon Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 22 21 tourisme@ouestlimousin.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’été en famille avec Ouest Limousin Tourisme Atelier jeux géants en bois
L’événement L’été en famille avec Ouest Limousin Tourisme Atelier jeux géants en bois Cognac-la-Forêt a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Ouest Limousin
À voir aussi à Cognac-la-Forêt (Haute-Vienne)
- Goûter européen collaboratif Cognac-la-Forêt 22 mai 2026
- Exposition Colette, une vie singulière Musée du Chanvre et de la Ganterie Cognac-la-Forêt 1 juillet 2026
- Ouverture estivale du Musée du Chanvre et de la Ganterie Musée du Chanvre et de la Ganterie Cognac-la-Forêt 1 juillet 2026
- Marché fermier semi-nocturne à Cognac-la-Forêt Cognac-la-Forêt 23 juillet 2026
- Chantier nature de coupe de petits ligneux Cognac-la-Forêt 30 septembre 2026