L’été en famille avec Ouest Limousin Tourisme Atelier jeux géants en bois Plan d’eau Cognac-la-Forêt

Cognac-la-Forêt

L’été en famille avec Ouest Limousin Tourisme Atelier jeux géants en bois

Plan d’eau 7 Allée Sauty de Chalon Cognac-la-Forêt Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-08-13 18:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-13

Cet été, au bord de l’eau, venez profiter d’un atelier jeux géants en bois avec La Roulotte. Faites plaisir à vos enfants et partagez de bons moments en famille ! .

Plan d’eau 7 Allée Sauty de Chalon Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 22 21 tourisme@ouestlimousin.com

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English : L’été en famille avec Ouest Limousin Tourisme Atelier jeux géants en bois

L’événement L’été en famille avec Ouest Limousin Tourisme Atelier jeux géants en bois Cognac-la-Forêt a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Ouest Limousin