Souvenirs souvenirs Salle polyvalente Cognac-la-Forêt

Cognac-la-Forêt

Souvenirs souvenirs

Salle polyvalente 3 Rue des Grillas Cognac-la-Forêt Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Venez vivre une soirée aux sons des années 1960, 1970, 1980 et 1990. Ambiance tchic et tchac assurée ! .

Salle polyvalente 3 Rue des Grillas Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 58 09 21 countrydetente87@gmail.com

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English :

L’événement Souvenirs souvenirs Cognac-la-Forêt a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Ouest Limousin