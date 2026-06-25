Cet été tous au sport Spike ball Lac de Saint Mathieu Cognac-la-Forêt mercredi 12 août 2026.

Cognac-la-Forêt

Cet été tous au sport Spike ball

Lac de Saint Mathieu 7 Allée Sauty de Chalon Cognac-la-Forêt Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Venez découvrir et jouer au spike ball. C’est un sport d’équipe inspiré du volley-ball qui se joue avec une balle et un filet de rebond circulaire ressemblant à un trampoline. A partir de 10 ans. .

Lac de Saint Mathieu 7 Allée Sauty de Chalon Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 56 36 24

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English : Cet été tous au sport Spike ball

L’événement Cet été tous au sport Spike ball Cognac-la-Forêt a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Ouest Limousin