Cet été tous au sport Spike ball Lac de Saint Mathieu Cognac-la-Forêt
Cet été tous au sport Spike ball Lac de Saint Mathieu Cognac-la-Forêt mercredi 12 août 2026.
Cognac-la-Forêt
Cet été tous au sport Spike ball
Lac de Saint Mathieu 7 Allée Sauty de Chalon Cognac-la-Forêt Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 16:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Venez découvrir et jouer au spike ball. C’est un sport d’équipe inspiré du volley-ball qui se joue avec une balle et un filet de rebond circulaire ressemblant à un trampoline. A partir de 10 ans. .
Lac de Saint Mathieu 7 Allée Sauty de Chalon Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 56 36 24
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English : Cet été tous au sport Spike ball
L’événement Cet été tous au sport Spike ball Cognac-la-Forêt a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Ouest Limousin
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