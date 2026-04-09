Cognac-la-Forêt

Chantier nature de coupe de petits ligneux

Cognac-la-Forêt Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Le Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle Aquitaine vous invite à participer à l’entretien des prairies humides tourbeuses du ruisseau des Râches. .

Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 27 34 70 v.blot@cen-na.org

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English : Chantier nature de coupe de petits ligneux

L’événement Chantier nature de coupe de petits ligneux Cognac-la-Forêt a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Ouest Limousin