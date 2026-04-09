Chantier nature de coupe de petits ligneux Cognac-la-Forêt
Chantier nature de coupe de petits ligneux Cognac-la-Forêt mercredi 30 septembre 2026.
Cognac-la-Forêt
Chantier nature de coupe de petits ligneux
Cognac-la-Forêt Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Le Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle Aquitaine vous invite à participer à l’entretien des prairies humides tourbeuses du ruisseau des Râches. .
Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 27 34 70 v.blot@cen-na.org
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English : Chantier nature de coupe de petits ligneux
L’événement Chantier nature de coupe de petits ligneux Cognac-la-Forêt a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Ouest Limousin
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