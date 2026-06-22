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Cet été tous au sport Randonnée Départ Lac de Saint Mathieu Cognac-la-Forêt

jeudi 13 août 2026 · Départ Lac de Saint Mathieu · Cognac-la-Forêt

Cet été tous au sport Randonnée Départ Lac de Saint Mathieu Cognac-la-Forêt

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Départ Lac de Saint Mathieu
Adresse
7 Allée Sauty de Chalon
Ville
87310 Cognac-la-Forêt
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Cognac-la-Forêt

Cet été tous au sport Randonnée

Départ Lac de Saint Mathieu 7 Allée Sauty de Chalon Cognac-la-Forêt Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Venez vous balader sur les sentiers de trail pour une session randonnée en pleine nature.   .

Départ Lac de Saint Mathieu 7 Allée Sauty de Chalon Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 56 36 24 

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English : Cet été tous au sport Randonnée

L’événement Cet été tous au sport Randonnée Cognac-la-Forêt a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Ouest Limousin

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