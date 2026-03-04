Bébés lecteurs (COMPLET), Totems, Pacé

Bébés lecteurs (COMPLET) Jeudi 19 mars, 09h30, 10h30 Totems Ille-et-Vilaine

Gratuit – Réservation conseillée

Début : 2026-03-19T09:30:00+01:00 – 2026-03-19T10:30:00+01:00

Fin : 2026-03-19T10:30:00+01:00 – 2026-03-19T11:30:00+01:00

Activité d éveil pour les tout-petits de 9 mois à 2 ans : histoires, comptines et chansons.

Jeudi 19 mars à 9h30 et à 10h30

Réservation conseillée.

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10

