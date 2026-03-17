Distributions de composteurs Parking de la salle Iroise Pacé
Distributions de composteurs Parking de la salle Iroise Pacé mercredi 15 avril 2026.
Distributions de composteurs Parking de la salle Iroise Pacé 15 avril – 28 septembre Ille-et-Vilaine
Vous habitez un pavillon avec jardin ? Rennes Métropole organise, sur inscription préalable, des distributions de composteurs pour transformer vos déchets alimentaires et de jardin en engrais naturel.
Inscriptions : [dechets.rennesmetropole.fr/demande-de-composteur](https://dechets.rennesmetropole.fr/prise-de-rdv)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-15T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-28T18:30:00.000+02:00
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http://dechets.rennesmetropole.fr/demande-de-composteur
Parking de la salle Iroise 5 avenue de Champalaune, Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine