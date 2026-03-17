Distributions de composteurs Parking de la salle Iroise Pacé 15 avril – 28 septembre Ille-et-Vilaine

Vous habitez un pavillon avec jardin ? Rennes Métropole organise, sur inscription préalable, des distributions de composteurs pour transformer vos déchets alimentaires et de jardin en engrais naturel.

Inscriptions : [dechets.rennesmetropole.fr/demande-de-composteur](https://dechets.rennesmetropole.fr/prise-de-rdv)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-15T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-28T18:30:00.000+02:00

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http://dechets.rennesmetropole.fr/demande-de-composteur

Parking de la salle Iroise 5 avenue de Champalaune, Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



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