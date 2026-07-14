Soirée Jeux Totems Pacé
vendredi 11 septembre 2026 · Totems · Pacé
Informations pratiques
Soirée Jeux Totems Pacé Vendredi 11 septembre, 20h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Jeux coopératifs, jeux d’ambiance, jeux de stratégie… un point commun : l’équipe de Totems sera là pour les animer. Entre amis, seule ou en famille, la bonne humeur sera de mise !
Jeux coopératifs, jeux d’ambiance, jeux de stratégie… un point commun : l’équipe de Totems sera là pour les animer. Entre amis, seule ou en famille, la bonne humeur sera de mise !
Vendredi 11 septembre à partir de 20h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-11T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-11T23:00:00.000+02:00
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http://www.totems.bzh/
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10
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