Soirée Jeux, Totems, Pacé
vendredi 11 septembre 2026 · Totems · Pacé
Informations pratiques
Soirée Jeux Vendredi 11 septembre, 20h00 Totems Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:00:00+02:00
Jeux coopératifs, jeux d’ambiance, jeux de stratégie… un point commun : l’équipe de Totems sera là pour les animer. Entre amis, seule ou en famille, la bonne humeur sera de mise !
Vendredi 11 septembre à partir de 20h.
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh
Jeux coopératifs, jeux d’ambiance, jeux de stratégie… un point commun : l’équipe de Totems sera là pour les animer. Entre amis, seule ou en famille, la bonne humeur sera de mise !
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