Soirée Jeux, Totems, Pacé

Informations pratiques

Soirée Jeux Vendredi 11 septembre, 20h00 Totems Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:00:00+02:00

Jeux coopératifs, jeux d’ambiance, jeux de stratégie… un point commun : l’équipe de Totems sera là pour les animer. Entre amis, seule ou en famille, la bonne humeur sera de mise !

Vendredi 11 septembre à partir de 20h.

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh

Jeux coopératifs, jeux d’ambiance, jeux de stratégie… un point commun : l’équipe de Totems sera là pour les animer. Entre amis, seule ou en famille, la bonne humeur sera de mise !