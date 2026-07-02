Exposition d’art, Manoir de la cour, Pacé
samedi 19 septembre 2026 · Manoir de la cour · Pacé
Informations pratiques
Exposition d’art 19 et 20 septembre Manoir de la cour Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Exposition de peintures, dessins, sculptures, photographies, graveurs par des artistes professionels de trois continents
Manoir de la cour 11 route du Theil, 61250 Pacé Pacé 61250 Orne Normandie 02 33 27 59 66 Centre des arts créatifs dans un site historique (fin moyen âge) 8 k. ouest d’Alençon (RN12)
Exposition de peintures, dessins, sculptures, photographies, graveurs par des artistes professionels de trois continents
©casimir farley
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