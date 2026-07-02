Exposition d’art, Manoir de la cour, Pacé

samedi 19 septembre 2026 · Manoir de la cour · Pacé

Informations pratiques

Exposition d’art 19 et 20 septembre Manoir de la cour Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition de peintures, dessins, sculptures, photographies, graveurs par des artistes professionels de trois continents

Manoir de la cour 11 route du Theil, 61250 Pacé Pacé 61250 Orne Normandie 02 33 27 59 66 Centre des arts créatifs dans un site historique (fin moyen âge) 8 k. ouest d’Alençon (RN12)

Exposition de peintures, dessins, sculptures, photographies, graveurs par des artistes professionels de trois continents

©casimir farley