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AGENDA · Pacé

Braderie, Totems, Pacé

samedi 19 septembre 2026 · Totems · Pacé

Braderie, Totems, Pacé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Totems
Adresse
12 Chemin de la Métairie - 35740 Pacé
Ville
35740 Pacé
Département
Ille-et-Vilaine

Braderie Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Totems Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Vente de documents sortis des collections de Totems : livres, CD, revues… à petits prix !
Samedi 19 septembre de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh
Vente de documents sortis des collections de Totems : livres, CD, revues… à petits prix !

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