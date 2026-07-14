Bébés lecteurs Totems Pacé
vendredi 25 septembre 2026 · Totems · Pacé
Informations pratiques
Bébés lecteurs Totems Pacé Vendredi 25 septembre, 09h30, 10h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit – Réservation conseillée
Activité d éveil pour les tout-petits de 9 mois à 2 ans : histoires, comptines et chansons. Sur inscription
Activité d éveil pour les tout-petits de 9 mois à 2 ans : histoires, comptines et chansons.
Vendredi 25 septembre à 9h30 et à 10h30
Réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-25T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-25T11:30:00.000+02:00
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http://www.totems.bzh/
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10
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