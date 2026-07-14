AGENDA · Pacé
Braderie Totems Pacé
samedi 19 septembre 2026 · Totems · Pacé
Informations pratiques
Braderie Totems Pacé Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Ille-et-Vilaine
Vente de documents sortis des collections de Totems : livres, CD, revues… à petits prix !
Vente de documents sortis des collections de Totems : livres, CD, revues… à petits prix !
Samedi 19 septembre de 10h à 13h et de 14h à 17h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00.000+02:00
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http://www.totems.bzh/
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10
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