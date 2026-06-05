Bébés Lecteurs Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise
Bébés Lecteurs Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise samedi 6 juin 2026.
Falaise
Bébés Lecteurs
Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Comptines, lectures d’albums et chansonnettes pour les tout-petits jusqu’à 3 ans
Sur réservation
Comptines, lectures d’albums et chansonnettes pour les tout-petits jusqu’à 3 ans
Sur réservation .
Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45
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English : Bébés Lecteurs
Nursery rhymes, book readings and songs for toddlers up to 3 years old
By reservation
L’événement Bébés Lecteurs Falaise a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Falaise Suisse Normande
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