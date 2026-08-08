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Bébés lecteurs Médiathèque Gouville-sur-Mer

lundi 2 novembre 2026 · Médiathèque · Gouville-sur-Mer

Bébés lecteurs Médiathèque Gouville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
lundi 2 novembre 2026
Fin
lundi 2 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
6 Route de Coutances
Ville
50560 Gouville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Gouville-sur-Mer

Bébés lecteurs

Médiathèque 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-02 10:00:00
fin : 2026-11-02

Date(s) :
2026-11-02

Bébés lecteurs. Animation consacrée aux tout-petits de la naissance à 3 ans.   .

Médiathèque 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 9 53 94 98 90 

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English : Bébés lecteurs

L’événement Bébés lecteurs Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-08 par Coutances Tourisme

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