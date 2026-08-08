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AGENDA · Hambye

Bébés lecteurs Bibliothèque Hambye

mercredi 4 novembre 2026 · Bibliothèque · Hambye

Bébés lecteurs Bibliothèque Hambye

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
4 Rue Louis d'Estouteville
Ville
50450 Hambye
Département
Manche
Tarif

Hambye

Bébés lecteurs

Bibliothèque 4 Rue Louis d’Estouteville Hambye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 10:00:00
fin : 2026-11-04

Date(s) :
2026-11-04

Bébés lecteurs. Animation consacrée aux tout-petits de la naissance à 3 ans.   .

Bibliothèque 4 Rue Louis d’Estouteville Hambye 50450 Manche Normandie +33 2 33 50 64 78  bibliotheque.hambye@communaute-coutances.fr

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English : Bébés lecteurs

L’événement Bébés lecteurs Hambye a été mis à jour le 2026-08-08 par Coutances Tourisme

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