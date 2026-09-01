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Journées Européennes du Patrimoine rallye pédestre, balades en 2CV Hambye

dimanche 20 septembre 2026 · Hambye

Journées Européennes du Patrimoine rallye pédestre, balades en 2CV Hambye

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place Jeanne Painel
Ville
50450 Hambye
Département
Manche
Tarif

Hambye

Journées Européennes du Patrimoine rallye pédestre, balades en 2CV

Place Jeanne Painel Hambye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine rallye pédestre ludique et pédagogique 2 parcours, lots à gagner, balades en 2CV Citroën.
Départs 10h-13h, place Jeanne Painel à Hambye.   .

Place Jeanne Painel Hambye 50450 Manche Normandie  

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English : Journées Européennes du Patrimoine rallye pédestre, balades en 2CV

L’événement Journées Européennes du Patrimoine rallye pédestre, balades en 2CV Hambye a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme

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