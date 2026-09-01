Journées Européennes du Patrimoine rallye pédestre, balades en 2CV Hambye
dimanche 20 septembre 2026 · Hambye
Informations pratiques
Hambye
Journées Européennes du Patrimoine rallye pédestre, balades en 2CV
Place Jeanne Painel Hambye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine rallye pédestre ludique et pédagogique 2 parcours, lots à gagner, balades en 2CV Citroën.
Départs 10h-13h, place Jeanne Painel à Hambye. .
Place Jeanne Painel Hambye 50450 Manche Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine rallye pédestre, balades en 2CV
L’événement Journées Européennes du Patrimoine rallye pédestre, balades en 2CV Hambye a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Hambye (Manche)
- Forum des associations de Hambye Salle des fêtes Hambye 12 septembre 2026
- Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Coutances Hambye 13 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine à l’abbaye de Hambye Hambye 19 septembre 2026
- Visite libre de l’abbaye et des expositions, Abbaye de Hambye, Hambye 19 septembre 2026
- Circuit : rallye pédestre, découverte du patrimoine local de manière ludique et pédagogique, Place Jeanne Painel, Hambye 20 septembre 2026