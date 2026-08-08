AGENDA · Hambye
Bébés lecteurs Bibliothèque Hambye
mercredi 2 décembre 2026 · Bibliothèque · Hambye
Informations pratiques
Hambye
Bébés lecteurs
Bibliothèque 4 Rue Louis d’Estouteville Hambye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 10:00:00
fin : 2026-12-02
Date(s) :
2026-12-02
Bébés lecteurs. Animation consacrée aux tout-petits de la naissance à 3 ans. .
Bibliothèque 4 Rue Louis d’Estouteville Hambye 50450 Manche Normandie +33 2 33 50 64 78 bibliotheque.hambye@communaute-coutances.fr
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English : Bébés lecteurs
L’événement Bébés lecteurs Hambye a été mis à jour le 2026-08-08 par Coutances Tourisme
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