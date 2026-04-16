Bébés Lecteurs Médiathèque Bresse Haute Seille site de Hauteroche Hauteroche
Bébés Lecteurs Médiathèque Bresse Haute Seille site de Hauteroche Hauteroche mardi 13 octobre 2026.
Hauteroche
Bébés Lecteurs
Médiathèque Bresse Haute Seille site de Hauteroche 1 Rue de la Carrière Hauteroche Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 09:15:00
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-10-13
Pour le tout-petit de la naissance à 3 ans, accompagné de son assistant(e) maternel(le), de ses parents, grands-parents. Autour du livre, un moment d’échange, de rencontre et de câlins.
Le petit enfant reçoit des sons, des mots et des histoires à écouter, à babiller puis à parler. .
Médiathèque Bresse Haute Seille site de Hauteroche 1 Rue de la Carrière Hauteroche 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 46 80 petiteenfance@bressehauteseille.fr
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English : Bébés Lecteurs
L’événement Bébés Lecteurs Hauteroche a été mis à jour le 2026-04-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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