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Les Saisons des Histoires Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Hauteroche Hauteroche

Les Saisons des Histoires Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Hauteroche Hauteroche samedi 26 septembre 2026.

Lieu : Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Hauteroche

Adresse : 1 Rue de la Carrière

Ville : 39570 Hauteroche

Département : Jura

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Hauteroche

Les Saisons des Histoires

Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Hauteroche 1 Rue de la Carrière Hauteroche Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Plongez dans un univers inspiré par des saisons bercées de chansons et illuminées par les kamishibaïs magiques.

Animé par Artisane d’histoires.

Sans réservation ouvert à tous à partir de 5 ans.   .

Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Hauteroche 1 Rue de la Carrière Hauteroche 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 14 04  mediatheque@bressehauteseille.fr

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English :

L’événement Les Saisons des Histoires Hauteroche a été mis à jour le 2026-04-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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