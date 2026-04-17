Les Saisons des Histoires Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Hauteroche Hauteroche
Les Saisons des Histoires Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Hauteroche Hauteroche samedi 26 septembre 2026.
Hauteroche
Les Saisons des Histoires
Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Hauteroche 1 Rue de la Carrière Hauteroche Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Plongez dans un univers inspiré par des saisons bercées de chansons et illuminées par les kamishibaïs magiques.
Animé par Artisane d’histoires.
Sans réservation ouvert à tous à partir de 5 ans. .
Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Hauteroche 1 Rue de la Carrière Hauteroche 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 14 04 mediatheque@bressehauteseille.fr
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English :
L’événement Les Saisons des Histoires Hauteroche a été mis à jour le 2026-04-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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