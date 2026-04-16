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Matinée jeux Hauteroche

Matinée jeux Hauteroche

Matinée jeux Hauteroche samedi 3 octobre 2026.

Adresse : 1 Rue de la Carrière

Ville : 39570 Hauteroche

Département : Jura

Début : samedi 3 octobre 2026

Fin : samedi 3 octobre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Hauteroche

Matinée jeux

1 Rue de la Carrière Hauteroche Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 12:30:00

Date(s) :
2026-10-03

Venez en famille, entre amis ou seul, partager des jeux pour tous les âges.
Rire, stratégie, réflexion, il y en aura pour tous les goûts !
Matinée animée par Mélanie.
Sans réservation À partir de 6 ans.   .

1 Rue de la Carrière Hauteroche 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 16 90  mediatheque@bressehauteseille.fr

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English : Matinée jeux

L’événement Matinée jeux Hauteroche a été mis à jour le 2026-04-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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