Hauteroche

Matinée jeux

1 Rue de la Carrière Hauteroche Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 12:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Venez en famille, entre amis ou seul, partager des jeux pour tous les âges.

Rire, stratégie, réflexion, il y en aura pour tous les goûts !

Matinée animée par Mélanie.

Sans réservation À partir de 6 ans. .

1 Rue de la Carrière Hauteroche 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 16 90 mediatheque@bressehauteseille.fr

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English : Matinée jeux

L’événement Matinée jeux Hauteroche a été mis à jour le 2026-04-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)