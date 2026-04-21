La Saison des Histoires Novembre 2026 Rue de la Carrière Hauteroche
La Saison des Histoires Novembre 2026 Rue de la Carrière Hauteroche mercredi 18 novembre 2026.
Hauteroche
La Saison des Histoires Novembre 2026
Rue de la Carrière Médiathèque Hauteroche Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 10:30:00
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
Laissez-vous conter la nature avec l’Artisane d’histoires !
Chaque mois, plongez dans un univers de lectures inspirées par les saisons, bercées de chansons douces et illuminées par des kamishibaïs magiques. Un moment poétique et enchanteur à partager en famille. 5 ans + .
Rue de la Carrière Médiathèque Hauteroche 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@bressehauteseille.fr
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English : La Saison des Histoires Novembre 2026
L’événement La Saison des Histoires Novembre 2026 Hauteroche a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme JurAbsolu
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