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AGENDA · Malicorne-sur-Sarthe

Bébés lecteurs Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe

jeudi 8 octobre 2026 · Rue Victor Hugo · Malicorne-sur-Sarthe

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue Victor Hugo
Adresse
Musée de la Faïence et de la Céramique
Ville
72270 Malicorne-sur-Sarthe
Département
Sarthe
Tarif

Malicorne-sur-Sarthe

Bébés lecteurs

Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 10:00:00
fin : 2026-10-08 10:30:00

Date(s) :
2026-10-08

par la Médiathèque les mots passants de Cérans-Foulletourte
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte.
Gratuit.
Thème musique & nature
Réservation obligatoire https://musee-faience.fr/   .

Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17  musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

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English :

by the Médiathèque les mots passants in Cérans-Foulletourte

L’événement Bébés lecteurs Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Vallée de la Sarthe

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