Bébés lecteurs Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe
jeudi 8 octobre 2026 · Rue Victor Hugo · Malicorne-sur-Sarthe
Informations pratiques
Malicorne-sur-Sarthe
Bébés lecteurs
Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 10:00:00
fin : 2026-10-08 10:30:00
Date(s) :
2026-10-08
par la Médiathèque les mots passants de Cérans-Foulletourte
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte.
Gratuit.
Thème musique & nature
Réservation obligatoire https://musee-faience.fr/ .
Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr
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English :
by the Médiathèque les mots passants in Cérans-Foulletourte
L’événement Bébés lecteurs Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Vallée de la Sarthe
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