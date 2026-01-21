Bébés Lecteurs Médiathèque Marennes-Hiers-Brouage
Bébés Lecteurs Médiathèque Marennes-Hiers-Brouage mercredi 4 février 2026.
Bébés Lecteurs
Médiathèque 3, rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Début : 2026-02-04 10:30:00
fin : 2026-02-07
2026-02-04 2026-02-07 2026-03-04 2026-03-07
Séances Bébés Lecteurs, lectures d’album, imagiers, comptines de 0 à 3 ans
Entrée gratuite sur inscription
Médiathèque 3, rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 25 85 55 mediatheque.jeunesse@marennes.fr
English :
Bébés Lecteurs sessions, book readings, imagiers, nursery rhymes for 0-3 year olds
Free admission with registration
