Bébés Lecteurs Médiathèque Marennes-Hiers-Brouage

Bébés Lecteurs

Médiathèque 3, rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Début : 2026-02-04 10:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-04 2026-02-07 2026-03-04 2026-03-07

Séances Bébés Lecteurs, lectures d’album, imagiers, comptines de 0 à 3 ans

Entrée gratuite sur inscription

Médiathèque 3, rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 25 85 55 mediatheque.jeunesse@marennes.fr

