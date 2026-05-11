Bourse exposition de modèles réduits Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Marennes-Hiers-Brouage

Bourse exposition de modèles réduits

Marennes Centre d’animation et de loisirs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Venez découvir le monde des modèles réduits en tout genre rendez-vous à Marennes, à la Bourse d’échanges de modèles réduits organisé par le Rail Club Océan !

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Marennes Centre d’animation et de loisirs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 74 53 10 railclubocean@gmail.com

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English : Model-building exhibition

Come and discover the world of scale models of all kinds: meet us in Marennes, at the Bourse d’échanges de modèles réduits organized by the Rail Club Océan!

L’événement Bourse exposition de modèles réduits Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes