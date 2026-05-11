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Bourse exposition de modèles réduits Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Bourse exposition de modèles réduits Marennes Marennes-Hiers-Brouage dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Marennes

Adresse : Centre d'animation et de loisirs

Ville : 17320 Marennes-Hiers-Brouage

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 3 3 3

Marennes-Hiers-Brouage

Bourse exposition de modèles réduits

Marennes Centre d’animation et de loisirs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Venez découvir le monde des modèles réduits en tout genre rendez-vous à Marennes, à la Bourse d’échanges de modèles réduits organisé par le Rail Club Océan !
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Marennes Centre d’animation et de loisirs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 74 53 10  railclubocean@gmail.com

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English : Model-building exhibition

Come and discover the world of scale models of all kinds: meet us in Marennes, at the Bourse d’échanges de modèles réduits organized by the Rail Club Océan!

L’événement Bourse exposition de modèles réduits Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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