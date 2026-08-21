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AGENDA · Athis-Val-de-Rouvre

Bébés lecteurs, Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre

vendredi 11 septembre 2026 · Médiathèque · Athis-Val-de-Rouvre

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Médiathèque
Adresse
Ségrie-Fontaine
Ville
61100 Athis-Val-de-Rouvre
Département
Orne
Tarif
Gratuit, sur inscription de préférence

Bébés lecteurs Vendredi 11 septembre, 10h00 Médiathèque Orne

Gratuit, sur inscription de préférence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T10:00:00+02:00 – 2026-09-11T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-11T10:00:00+02:00 – 2026-09-11T10:45:00+02:00

Médiathèque Ségrie-Fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 85 29 82 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@athisvalderouvre.fr »}]
Venez partager des histoires sous différentes formes (raconte-tapis, comptine…) avec votre tout-petit de -3 ans.

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