AGENDA · Salindres
Bébés lecteurs, Médiathèque de Salindres, Salindres
mercredi 9 septembre 2026 · Médiathèque de Salindres · Salindres
Informations pratiques
Bébés lecteurs Mercredi 9 septembre, 09h45 Médiathèque de Salindres Gard
Réservation par téléphone
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T09:45:00+02:00 – 2026-09-09T10:15:00+02:00
Fin : 2026-09-09T09:45:00+02:00 – 2026-09-09T10:15:00+02:00
Animés par Graine de lire.
Médiathèque de Salindres 31 rue de Cambis, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie 04 66 60 54 90 http://mediatheque.ville-salindres.fr https://www.facebook.com/bibliosalindres/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 54 90 »}]
Pour les 18 mois-3 ans. Lecture Enfants
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