Bébés lecteurs Montmirail
Bébés lecteurs Montmirail mardi 19 mai 2026.
Montmirail
Bébés lecteurs
Bibliothèque Montmirail Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 10:30:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
A la bibliothèque (Logis du Bailly Place du Château). Gratuit. Organisé par la Bibliothèque de Montmirail.
DRÔLES D’OISEAUX ! Animation gratuite pour les tout-petits jusqu’à 3 ans accompagnés .
Bibliothèque Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 65 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bébés lecteurs Montmirail a été mis à jour le 2026-04-24 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
À voir aussi à Montmirail (Sarthe)
- Parcours-découverte du Patrimoine de la Petite Cité de Caractère de MONTMIRAIL Montmirail Sarthe 1 mai 2026
- N°25 Le lieu d’où l’on admire Montmirail Sarthe 1 mai 2026
- Rassemblement de véhicules anciens et de prestige Montmirail 17 mai 2026
- Visite de la Petite Cité de Caractère Montmirail 11 juillet 2026
- Animation vitrail et art de vivre à la Renaissance Montmirail 5 décembre 2026