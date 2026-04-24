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Bébés lecteurs Montmirail

Bébés lecteurs Montmirail mardi 19 mai 2026.

Adresse : Bibliothèque

Ville : 72320 Montmirail

Département : Sarthe

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Montmirail

Bébés lecteurs

Bibliothèque Montmirail Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 10:30:00
fin : 2026-05-19

Date(s) :
2026-05-19

A la bibliothèque (Logis du Bailly Place du Château). Gratuit. Organisé par la Bibliothèque de Montmirail.
DRÔLES D’OISEAUX ! Animation gratuite pour les tout-petits jusqu’à 3 ans accompagnés   .

Bibliothèque Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 65 26 

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English :

L’événement Bébés lecteurs Montmirail a été mis à jour le 2026-04-24 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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