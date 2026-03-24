La fête de la nature. Richesse et diversité du vivant

Bibliothèque Montmirail Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-19

Animation BB lecteurs et futures mamans mardi 19 mai, 19h30 Goûter philo, mercredi 20 mai, 14h30. Exposition livres, photos. Conférence sur la vocalisation des oiseaux, à l’Ecole de Melleray, par Damien .

Bibliothèque Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 7 77 44 30 10

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English :

L’événement La fête de la nature. Richesse et diversité du vivant Montmirail a été mis à jour le 2026-03-19 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude