La fête de la nature. Richesse et diversité du vivant Montmirail
La fête de la nature. Richesse et diversité du vivant Montmirail mardi 19 mai 2026.
La fête de la nature. Richesse et diversité du vivant
Bibliothèque Montmirail Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-19
Animation BB lecteurs et futures mamans mardi 19 mai, 19h30 Goûter philo, mercredi 20 mai, 14h30. Exposition livres, photos. Conférence sur la vocalisation des oiseaux, à l’Ecole de Melleray, par Damien .
Bibliothèque Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 7 77 44 30 10
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L’événement La fête de la nature. Richesse et diversité du vivant Montmirail a été mis à jour le 2026-03-19 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude